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Ложкин Виктор Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ложкина (Мухина) Муза Телефонистка Пос. Полудино Васильевна

Рождение ребёнка
24.12.1955

Сын: Ложкин Виктор Викторович

Мать ребёнка: Ложкина (Мухина) Муза Телефонистка Пос. Полудино Васильевна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
26.03.1961

Дочь: Захарова (Ложкина) Татьяна

Мать ребёнка: Ложкина (Мухина) Муза Телефонистка Пос. Полудино Васильевна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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