Ложкин Виктор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.12.1955
Мать ребёнка: Ложкина (Мухина) Муза Телефонистка Пос. Полудино Васильевна
Рождение ребёнка
26.03.1961
Дочь: Захарова (Ложкина) Татьяна
Мать ребёнка: Ложкина (Мухина) Муза Телефонистка Пос. Полудино Васильевна
Смерть
Неизвестно