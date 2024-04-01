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Мухин Василий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1903

Дата смерти

10.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1903

Отец: Мухин Алексей Петров

Мать: Мухина Мария Васильевна

Урядник Иван Филипов Шестернин,девица Домна Васильевна Кузнецова
Рождение ребёнка
09.06.1929

Сын: Мухин Игнатий Васильевич

Мать ребёнка: Мухина Федора Федосеевна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
06.08.1931

Дочь: Ложкина Муза Телефонистка Пос. Полудино Васильевна

Мать ребёнка: Мухина Федора Федосеевна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
17.07.1934

Сын: Мухин Павел Васильевич

Мать ребёнка: Мухина Федора Федосеевна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
?.12.1936

Сын: Мухин Борис Васильевич

Мать ребёнка: Мухина Федора Федосеевна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухина Федора Федосеевна

Военная служба
Неизвестно
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
1022 сп 269 сд
Смерть
10.01.1943
Убит, похоронен Орловская обл., Мценский р-н, с. Сергиевкское, западнее, лес
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