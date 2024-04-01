Мухин Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1903
Дата смерти10.01.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1903
Отец: Мухин Алексей Петров
Мать: Мухина Мария Васильевна
Урядник Иван Филипов Шестернин,девица Домна Васильевна Кузнецова
Рождение ребёнка
09.06.1929
Мать ребёнка: Мухина Федора Федосеевна
Рождение ребёнка
06.08.1931
Дочь: Ложкина Муза Телефонистка Пос. Полудино Васильевна
Мать ребёнка: Мухина Федора Федосеевна
Рождение ребёнка
17.07.1934
Мать ребёнка: Мухина Федора Федосеевна
Рождение ребёнка
?.12.1936
Мать ребёнка: Мухина Федора Федосеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мухина Федора Федосеевна
Военная служба
Неизвестно
1022 сп 269 сд
Смерть
10.01.1943
Убит, похоронен Орловская обл., Мценский р-н, с. Сергиевкское, западнее, лес