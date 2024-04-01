Мухин Игнатий Васильевич
Место рождения
Дата рождения09.06.1929
Дата смерти19.04.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1929
Бракосочетание
14.10.1953
Рождение ребёнка
12.07.1954
Рождение ребёнка
24.07.1956
Рождение ребёнка
12.12.1958
Мать ребёнка: Мухина (Шевелева) Лилия Игнатьевна
Рождение ребёнка
04.11.1960
Рождение ребёнка
04.07.1968
Смерть
19.04.1980
Щигры, Мокроусовский муниципальный район, Курганская область
Причина смерти: Сердечный приступ