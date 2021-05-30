Рабазов Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рабазов Михаил Ксенофонтович
Мать: Рабазова Мария
Рождение ребёнка
23.04.1940
Мать ребёнка: Рабазова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рабазова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Рабазова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рабазова Евдокия
Смерть
Неизвестно