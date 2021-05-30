Рабазов Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рабазов Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рабазов Михаил Ксенофонтович

Мать: Рабазова Мария

Рождение ребёнка
23.04.1940

Сын: Рабазов Юрий Иванович

Мать ребёнка: Рабазова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рабазова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Рабазова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рабазова Евдокия

Смерть
Неизвестно
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