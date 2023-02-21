Рабазова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Переехала в Тумбатино
Рождение ребёнка
23.04.1940
Отец ребёнка: Рабазов Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рабазова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Рабазов Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно