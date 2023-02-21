Рабазова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рабазова Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Переехала в Тумбатино
Рождение ребёнка
23.04.1940

Сын: Рабазов Юрий Иванович

Отец ребёнка: Рабазов Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рабазов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рабазова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Рабазов Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
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