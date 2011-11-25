Рабазов Юрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1940
Дата смерти27.05.1983
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1940
Отец: Рабазов Иван Михайлович
Мать: Рабазова Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рабазова Ирина Юрьевна
Мать ребёнка: Рабазова Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рабазова Людмила Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.05.1983
Похоронен в Варежском кладбище