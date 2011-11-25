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Рабазов Юрий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1940

Дата смерти

27.05.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1940

Отец: Рабазов Иван Михайлович

Мать: Рабазова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рабазова Ирина Юрьевна

Мать ребёнка: Рабазова Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рабазов Алексей Юрьевич

Мать ребёнка: Рабазова Людмила Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рабазова Людмила Васильевна

Смерть
27.05.1983
Похоронен в Варежском кладбище
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