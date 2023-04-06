Рабазов Михаил Ксенофонтович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рабазов Ксенофонт
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Сын: Рабазов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Рабазова Мария
Военная служба
С 1914 по 1918
119-й пехотный Коломенский полк в 1915 10-й Сибирский стрелковый полк в 1916
Рождение ребёнка
23.11.1922
Дочь: Филиппова Нина Михайловна
Мать ребёнка: Рабазова Мария
Рождение ребёнка
1925
Сын: Рабазов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Рабазова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рабазова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Рабазова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рабазова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рабазова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рабазова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рабазова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Рабазова Мария
Смерть
Неизвестно