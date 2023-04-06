Рабазов Михаил Ксенофонтович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рабазов Михаил Ксенофонтович

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Место рождения

Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рабазов Ксенофонт

Мать: не указана

Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Рабазов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Рабазова Мария

Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Военная служба
С 1914 по 1918
119-й пехотный Коломенский полк в 1915 10-й Сибирский стрелковый полк в 1916
Рождение ребёнка
23.11.1922

Дочь: Филиппова Нина Михайловна

Мать ребёнка: Рабазова Мария

Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Рабазов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Рабазова Мария

Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рабазова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Рабазова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рабазова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рабазов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Рабазова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рабазов Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: Рабазова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рабазова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Рабазова Мария

Смерть
Неизвестно
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