Рабазова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рабазова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варакина (Рабазова) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Рабазов Михаил Ксенофонтович

Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тарабарина (Рабазова) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Рабазов Михаил Ксенофонтович

Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рабазов Михаил Ксенофонтович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рабазов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Рабазов Михаил Ксенофонтович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рабазов Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Рабазов Михаил Ксенофонтович

Место жительства
До 1907
Маньчжурский колонист (в деревне называли китайкой) После Русско-японской войны уехала вместе с Михаилом Ксенофонтовичем в Ново
Рождение ребёнка
1913

Сын: Рабазов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Рабазов Михаил Ксенофонтович

Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.11.1922

Дочь: Филиппова (Рабазова) Нина Михайловна

Отец ребёнка: Рабазов Михаил Ксенофонтович

Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Рабазов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Рабазов Михаил Ксенофонтович

Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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