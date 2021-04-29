Рабазова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варакина (Рабазова) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Рабазов Михаил Ксенофонтович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тарабарина (Рабазова) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Рабазов Михаил Ксенофонтович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рабазов Михаил Ксенофонтович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рабазов Михаил Ксенофонтович
Место жительства
До 1907
Маньчжурский колонист (в деревне называли китайкой) После Русско-японской войны уехала вместе с Михаилом Ксенофонтовичем в Ново
Рождение ребёнка
1913
Сын: Рабазов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Рабазов Михаил Ксенофонтович
Рождение ребёнка
23.11.1922
Дочь: Филиппова (Рабазова) Нина Михайловна
Отец ребёнка: Рабазов Михаил Ксенофонтович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Рабазов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Рабазов Михаил Ксенофонтович
Смерть
Неизвестно