Яшин Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1924
Отец: Яшин Николай
Мать: Яшина Екатерина
Рождение ребёнка
23.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яшина Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
03.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яшина Мария Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яшина Мария Сергеевна
Смерть
Неизвестно