Яшин Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшин Сергей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1927 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1924

Отец: Яшин Николай

Мать: Яшина Екатерина

Рождение ребёнка
23.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яшина Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
03.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яшина Мария Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яшина Мария Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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