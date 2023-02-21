Яшина (Концевая) Мария Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1927
Дата смерти21.11.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1927
Отец: не указан
Рождение ребёнка
23.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яшин Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
03.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яшин Сергей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.11.1993