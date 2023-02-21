Яшина (Концевая) Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшина (Концевая) Мария Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1927

Дата смерти

21.11.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

1924 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1927

Отец: не указан

Мать: Концевая Полина Григорьевна

Рождение ребёнка
23.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яшин Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
03.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яшин Сергей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яшин Сергей Николаевич

Смерть
21.11.1993
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