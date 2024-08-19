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Яшин Владимир Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1948

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1948

Отец: Яшин Сергей Николаевич

Мать: Яшина Мария Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яшина Неонила Евгеньевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яшин Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Яшина Неонила Евгеньевна

Место жительства
Неизвестно
Калуга, Россия
Рождение ребёнка
06.06.1980

Дочь: Яшина Лина Владимировна

Мать ребёнка: Яшина Неонила Евгеньевна

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