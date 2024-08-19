Яшин Владимир Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1948
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1948
Отец: Яшин Сергей Николаевич
Мать: Яшина Мария Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яшина Неонила Евгеньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яшин Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Яшина Неонила Евгеньевна
Место жительства
Неизвестно
Калуга, Россия
Рождение ребёнка
06.06.1980
Дочь: Яшина Лина Владимировна
Мать ребёнка: Яшина Неонила Евгеньевна