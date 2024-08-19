Яшина Неонила Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшина Неонила Евгеньевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1948

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яшин Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Яшин Владимир Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яшин Владимир Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Калуга, Россия
Рождение ребёнка
06.06.1980

Дочь: Яшина Лина Владимировна

Отец ребёнка: Яшин Владимир Сергеевич

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