Яшина Неонила Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яшин Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Яшин Владимир Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Калуга, Россия
Рождение ребёнка
06.06.1980
Дочь: Яшина Лина Владимировна
Отец ребёнка: Яшин Владимир Сергеевич