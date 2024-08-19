Карелина (Яшина) Татьяна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарелина (Яшина) Татьяна Сергеевна

Карелина (Яшина) Татьяна Сергеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1953

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1953

Отец: Яшин Сергей Николаевич

Мать: Яшина Мария Сергеевна

Развод
Неизвестно

Муж: Бродовский Андрей Феликсович

Место жительства
Неизвестно
Иваново, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бродовский Андрей Феликсович

Рождение ребёнка
10.04.1975

Дочь: Бродовская Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Бродовский Андрей Феликсович

Рождение ребёнка
18.01.1977

Сын: Бродовский Денис Андреевич

Отец ребёнка: Бродовский Андрей Феликсович

Рождение ребёнка
06.09.1985

Дочь: Бродовская Мария Андреевна

Отец ребёнка: Бродовский Андрей Феликсович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.