Карелина (Яшина) Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1953
Отец: Яшин Сергей Николаевич
Мать: Яшина Мария Сергеевна
Развод
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Иваново, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.04.1975
Дочь: Бродовская Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Бродовский Андрей Феликсович
Рождение ребёнка
18.01.1977
Сын: Бродовский Денис Андреевич
Отец ребёнка: Бродовский Андрей Феликсович
Рождение ребёнка
06.09.1985
Дочь: Бродовская Мария Андреевна
Отец ребёнка: Бродовский Андрей Феликсович