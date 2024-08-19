Бродовская Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1975
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кулагин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Иваново, Россия
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.11.1991
Дочь: Бродовская Полина Игоревна
Отец ребёнка: Коденцев Игорь Анатольевич
Рождение ребёнка
04.11.1999
Сын: Кулагин Владислав Александрович
Отец ребёнка: Кулагин Александр