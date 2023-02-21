Яшина Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.09.1924
Отец ребёнка: Яшин Николай
Рождение ребёнка
23.03.1927
Дочь: Березина Александра Николаевна
Отец ребёнка: Яшин Николай
Рождение ребёнка
25.06.1944
Отец ребёнка: Яшин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яшин Николай
Смерть
Неизвестно