Яшина Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшина Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1924

Сын: Яшин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Яшин Николай

Рождение ребёнка
23.03.1927

Дочь: Березина Александра Николаевна

Отец ребёнка: Яшин Николай

Рождение ребёнка
25.06.1944

Сын: Яшин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Яшин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яшин Николай

Смерть
Неизвестно
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