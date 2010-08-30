Березина (Яшина) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1927
Дата смерти30.08.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1927
Отец: Яшин Николай
Мать: Яшина Екатерина
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Березин Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Березин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Березин Михаил
Смерть
30.08.2010