Березина (Яшина) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березина (Яшина) Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1927

Дата смерти

30.08.2010

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1927

Отец: Яшин Николай

Мать: Яшина Екатерина

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Березин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Березин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березин Михаил

Смерть
30.08.2010
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