Березин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Березина Александра Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Березина Александра Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Березина Александра Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
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