фон Брейткопф (фон Парис) Анна Франциска
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смерти1823
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дирина (Брейткопф) Наталья
Отец ребёнка: Брейткопф Федор (Бернгард Теодор)
Работа или профессия
Неизвестно
первая начальница петербургского и московского училищ ордена Святой Екатерины
Рождение ребёнка
24.04.1782
Дочь: Зиновьева (Брейткопф) Устинья
Отец ребёнка: Брейткопф Федор (Бернгард Теодор)
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Брейткопф) Эмилия
Отец ребёнка: Брейткопф Федор (Бернгард Теодор)
Бракосочетание
1820
Смерть
1823