фон Брейткопф (фон Парис) Анна Франциска — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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фон Брейткопф (фон Парис) Анна Франциска

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

1823

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дирина (Брейткопф) Наталья

Отец ребёнка: Брейткопф Федор (Бернгард Теодор)

Работа или профессия
Неизвестно
первая начальница петербургского и московского училищ ордена Святой Екатерины
Рождение ребёнка
24.04.1782

Дочь: Зиновьева (Брейткопф) Устинья

Отец ребёнка: Брейткопф Федор (Бернгард Теодор)

Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Брейткопф) Эмилия

Отец ребёнка: Брейткопф Федор (Бернгард Теодор)

Бракосочетание
1820

Муж: Брейткопф Федор (Бернгард Теодор)

Смерть
1823

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