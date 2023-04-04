Брейткопф Федор (Бернгард Теодор)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1749
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1782
Дочь: Зиновьева Устинья
Мать ребёнка: Фон Брейткопф Анна Франциска
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Эмилия
Мать ребёнка: Фон Брейткопф Анна Франциска
Бракосочетание
1820
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дирина Наталья
Мать ребёнка: Фон Брейткопф Анна Франциска
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-майор, действительный статский советник, нотный издатель и композитор, начальник Екатерининского института
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-майор, действительный статский советник, нотный издатель и композитор
Смерть
1749