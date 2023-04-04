Брейткопф Федор (Бернгард Теодор) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брейткопф Федор (Бернгард Теодор)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1782

Дочь: Зиновьева Устинья

Мать ребёнка: Фон Брейткопф Анна Франциска

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Эмилия

Мать ребёнка: Фон Брейткопф Анна Франциска

Бракосочетание
1820

Жена: Фон Брейткопф Анна Франциска

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дирина Наталья

Мать ребёнка: Фон Брейткопф Анна Франциска

Работа или профессия
Неизвестно
генерал-майор, действительный статский советник, нотный издатель и композитор, начальник Екатерининского института
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-майор, действительный статский советник, нотный издатель и композитор
Смерть
1749
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