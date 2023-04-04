Зиновьева (Брейткопф) Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновьева (Брейткопф) Устинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1782

Дата смерти

25.01.1820

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1782

Отец: Брейткопф Федор (Бернгард Теодор)

Мать: Фон Брейткопф Анна Франциска

Бракосочетание
?.11.1803

Муж: Зиновьев Василий

Рождение ребёнка
25.09.1805

Сын: Зиновьев Степан Васильевич

Отец ребёнка: Зиновьев Василий

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.03.1807

Сын: Зиновьев Пётр

Отец ребёнка: Зиновьев Василий

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Козлова Устинья Васильевна

Отец ребёнка: Зиновьев Василий

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Зиновьев Василий

Рождение ребёнка
13.12.1814

Сын: Зиновьев Василий

Отец ребёнка: Зиновьев Василий

Рождение ребёнка
10.12.1815

Дочь: Фон Веймарн Павла Васильевна

Отец ребёнка: Зиновьев Василий

Рождение ребёнка
22.06.1818

Сын: Зиновьев Павел Васильевич

Отец ребёнка: Зиновьев Василий

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.01.1820

Дочь: Железнова Вера Васильевна

Отец ребёнка: Зиновьев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Томич Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Зиновьев Василий

Смерть
25.01.1820