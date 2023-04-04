Зиновьева (Брейткопф) Устинья
женский, родилась 24.04.1782
умерла 25.01.1820
ОтецБрейткопф Федор (Бернгард Теодор)Неизвестно г.р.
Матьфон Брейткопф (фон Парис) Анна Франциска1751 г.р.
Супруги
Зиновьев Василий30.11.1755 г.р.
Дети
Зиновьев Степан Васильевич25.09.1805 г.р.
Зиновьев Пётр22.03.1807 г.р.Показать еще 7
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Рождение
24.04.1782
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Томич (Зиновьева) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Зиновьев Василий
Бракосочетание
?.11.1803
Муж: Зиновьев Василий
Рождение ребёнка
25.09.1805
Сын: Зиновьев Степан Васильевич
Отец ребёнка: Зиновьев Василий
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
22.03.1807
Сын: Зиновьев Пётр
Отец ребёнка: Зиновьев Василий
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Козлова (Зиновьева) Устинья Васильевна
Отец ребёнка: Зиновьев Василий
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Зиновьева) Анна
Отец ребёнка: Зиновьев Василий
Рождение ребёнка
13.12.1814
Сын: Зиновьев Василий
Отец ребёнка: Зиновьев Василий
Рождение ребёнка
10.12.1815
Дочь: Фон Веймарн (Зиновьева) Павла Васильевна
Отец ребёнка: Зиновьев Василий
Рождение ребёнка
22.06.1818
Сын: Зиновьев Павел Васильевич
Отец ребёнка: Зиновьев Василий
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.01.1820
Дочь: Железнова (Зиновьева) Вера Васильевна
Отец ребёнка: Зиновьев Василий
Смерть
25.01.1820