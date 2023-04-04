Зиновьева (Брейткопф) Устинья 24.04.1782 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зиновьева (Брейткопф) Устинья

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась 24.04.1782

умерла 25.01.1820

Отец
Брейткопф Федор (Бернгард Теодор)Неизвестно г.р.
Мать
фон Брейткопф (фон Парис) Анна Франциска1751 г.р.
Супруги
Зиновьев Василий30.11.1755 г.р.
Дети
Зиновьев Степан Васильевич25.09.1805 г.р.
Зиновьев Пётр22.03.1807 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1782

Отец: Брейткопф Федор (Бернгард Теодор)

Мать: фон Брейткопф (фон Парис) Анна Франциска

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Томич (Зиновьева) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Зиновьев Василий

Бракосочетание
?.11.1803

Муж: Зиновьев Василий

Рождение ребёнка
25.09.1805

Сын: Зиновьев Степан Васильевич

Отец ребёнка: Зиновьев Василий

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
22.03.1807

Сын: Зиновьев Пётр

Отец ребёнка: Зиновьев Василий

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Козлова (Зиновьева) Устинья Васильевна

Отец ребёнка: Зиновьев Василий

Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Зиновьева) Анна

Отец ребёнка: Зиновьев Василий

Рождение ребёнка
13.12.1814

Сын: Зиновьев Василий

Отец ребёнка: Зиновьев Василий

Рождение ребёнка
10.12.1815

Дочь: Фон Веймарн (Зиновьева) Павла Васильевна

Отец ребёнка: Зиновьев Василий

Рождение ребёнка
22.06.1818

Сын: Зиновьев Павел Васильевич

Отец ребёнка: Зиновьев Василий

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
14.01.1820

Дочь: Железнова (Зиновьева) Вера Васильевна

Отец ребёнка: Зиновьев Василий

Смерть
25.01.1820

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