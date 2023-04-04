Зиновьева (Брейткопф) Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1782
Дата смерти25.01.1820
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1782
Бракосочетание
?.11.1803
Муж: Зиновьев Василий
Рождение ребёнка
25.09.1805
Сын: Зиновьев Степан Васильевич
Отец ребёнка: Зиновьев Василий
Рождение ребёнка
22.03.1807
Сын: Зиновьев Пётр
Отец ребёнка: Зиновьев Василий
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Козлова Устинья Васильевна
Отец ребёнка: Зиновьев Василий
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Зиновьев Василий
Рождение ребёнка
13.12.1814
Сын: Зиновьев Василий
Отец ребёнка: Зиновьев Василий
Рождение ребёнка
10.12.1815
Дочь: Фон Веймарн Павла Васильевна
Отец ребёнка: Зиновьев Василий
Рождение ребёнка
22.06.1818
Сын: Зиновьев Павел Васильевич
Отец ребёнка: Зиновьев Василий
Рождение ребёнка
14.01.1820
Дочь: Железнова Вера Васильевна
Отец ребёнка: Зиновьев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Томич Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Зиновьев Василий
Смерть
25.01.1820