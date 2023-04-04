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(Брейткопф) Эмилия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

1851

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Брейткопф Федор (Бернгард Теодор)

Мать: Фон Брейткопф Анна Франциска

Смерть
1851
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