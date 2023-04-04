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(Брейткопф) Эмилия
(Брейткопф) Эмилия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1790
Дата смерти
1851
Пол
Женский
Отец
Брейткопф Федор (Бернгард Теодор)
Мать
Фон Брейткопф (Фон Парис) Анна Франциска
1751 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец:
Брейткопф Федор (Бернгард Теодор)
Мать:
Фон Брейткопф Анна Франциска
Смерть
1851
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