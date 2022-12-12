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Якубовский Хасень Азюлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Якубовский Азюль

Мать: Якубовская Азыма Хасеневна

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якубовская Елена (Далия)

Бракосочетание
1978

Жена: Якубовская Раня Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якубовская Раня Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муравская Танзиля Хасеневна

Мать ребёнка: Якубовская Елена (Далия)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якубовский Мустафа Хасеневич

Мать ребёнка: Якубовская Елена (Далия)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якубовская Елена (Далия)

Похороны
1990
Мядель, Мядельский район, Минская область
Смерть
1990
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