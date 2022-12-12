Якубовский Хасень Азюлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1990
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Якубовский Азюль
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Якубовская Елена (Далия)
Бракосочетание
1978
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Якубовская Раня Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муравская Танзиля Хасеневна
Мать ребёнка: Якубовская Елена (Далия)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якубовский Мустафа Хасеневич
Мать ребёнка: Якубовская Елена (Далия)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якубовская Елена (Далия)
Похороны
1990
Мядель, Мядельский район, Минская область
Смерть
1990