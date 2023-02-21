Якубовская (Гембицкая) Елена (Далия)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Якубовский Хасень Азюлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муравская Танзиля Хасеневна
Отец ребёнка: Якубовский Хасень Азюлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якубовский Мустафа Хасеневич
Отец ребёнка: Якубовский Хасень Азюлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1996