Якубовская (Гембицкая) Елена (Далия) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубовская (Гембицкая) Елена (Далия)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якубовский Хасень Азюлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муравская Танзиля Хасеневна

Отец ребёнка: Якубовский Хасень Азюлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якубовский Мустафа Хасеневич

Отец ребёнка: Якубовский Хасень Азюлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якубовский Хасень Азюлевич

Смерть
1996
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