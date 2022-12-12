Якубовский Азюль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубовский Азюль

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Якубовский Хасень Азюлевич

Мать ребёнка: Якубовская Азыма Хасеневна

Работа или профессия
1922
Олешино, Поставский район, Витебская область
Гарбарня, "с сыном"
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якубовский Мустафа Азюлевич

Мать ребёнка: Якубовская Азыма Хасеневна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муравская Евгения Азюлевна

Мать ребёнка: Якубовская Азыма Хасеневна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якубовская Азыма Хасеневна

Смерть
1931
Олешино, Поставский район, Витебская область
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