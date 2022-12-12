Якубовский Азюль
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1931
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Якубовский Хасень Азюлевич
Мать ребёнка: Якубовская Азыма Хасеневна
Работа или профессия
1922
Гарбарня, "с сыном"
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якубовский Мустафа Азюлевич
Мать ребёнка: Якубовская Азыма Хасеневна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муравская Евгения Азюлевна
Мать ребёнка: Якубовская Азыма Хасеневна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1931