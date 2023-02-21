Якубовская (Мейшутович) Азыма Хасеневна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубовская (Мейшутович) Азыма Хасеневна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1931

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мейшутович Хасень Адамович

Мать: Мейшутович Аминя

Рождение ребёнка
1897

Сын: Якубовский Хасень Азюлевич

Отец ребёнка: Якубовский Азюль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муравская Евгения Азюлевна

Отец ребёнка: Якубовский Азюль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якубовский Мустафа Азюлевич

Отец ребёнка: Якубовский Азюль

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якубовский Азюль

Смерть
До 1931
Олешино, Поставский район, Витебская область
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