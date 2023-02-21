Якубовская (Мейшутович) Азыма Хасеневна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1931
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мейшутович Хасень Адамович
Мать: Мейшутович Аминя
Рождение ребёнка
1897
Сын: Якубовский Хасень Азюлевич
Отец ребёнка: Якубовский Азюль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муравская Евгения Азюлевна
Отец ребёнка: Якубовский Азюль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якубовский Мустафа Азюлевич
Отец ребёнка: Якубовский Азюль
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Якубовский Азюль
Смерть
До 1931
Олешино, Поставский район, Витебская область