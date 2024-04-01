Мухин Михаил Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1880
Дата смерти22.03.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1880
Бракосочетание
27.01.1899
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 18 ж. 19
Рождение ребёнка
04.10.1900
Сын: Мухин Петр Федоров
Мать ребёнка: Мухина 1, Бородихина 2 (Шубина ?) Наталья Георгиевна
Смерть
22.03.1902
22 года, чахотка
Рождение ребёнка
18.06.1902
Сын: Мухин Иван Михайлов
Мать ребёнка: Мухина 1, Бородихина 2 (Шубина ?) Наталья Георгиевна