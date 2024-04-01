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Мухин Михаил Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1880

Дата смерти

22.03.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1880

Отец: Мухин Федор Фельдшерский Ученик Иванов

Мать: Мухина (Бухонина) Варвара Адрианова

Бракосочетание
27.01.1899

Жена: Мухина 1, Бородихина 2 (Шубина ?) Наталья Георгиевна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 18 ж. 19
Рождение ребёнка
04.10.1900

Сын: Мухин Петр Федоров

Мать ребёнка: Мухина 1, Бородихина 2 (Шубина ?) Наталья Георгиевна

Смерть
22.03.1902
22 года, чахотка
Рождение ребёнка
18.06.1902

Сын: Мухин Иван Михайлов

Мать ребёнка: Мухина 1, Бородихина 2 (Шубина ?) Наталья Георгиевна

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