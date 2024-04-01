Мухина (Бухонина) Варвара Адрианова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Бухонин Адриан Крест. Д. Красноярской
Бракосочетание
20.01.1858
М.25. Ж.17 Красноярской волости и села крест. дочь
Рождение ребёнка
28.10.1859
Отец ребёнка: Мухин Федор Фельдшерский Ученик Иванов
Рождение ребёнка
Около 1866
Дочь: Белова Екатерина Федорова
Отец ребёнка: Мухин Федор Фельдшерский Ученик Иванов
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Буторина Анна Федорова
Отец ребёнка: Мухин Федор Фельдшерский Ученик Иванов
Рождение ребёнка
08.05.1873
Сын: Мухин Иван Федоров
Отец ребёнка: Мухин Федор Фельдшерский Ученик Иванов
Рождение ребёнка
28.05.1874
Дочь: Феодосия Федорова
Отец ребёнка: Мухин Федор Фельдшерский Ученик Иванов
Рождение ребёнка
02.10.1875
Дочь: Устинья Федорова
Отец ребёнка: Мухин Федор Фельдшерский Ученик Иванов
Рождение ребёнка
03.05.1879
Отец ребёнка: Мухин Федор Фельдшерский Ученик Иванов
Рождение ребёнка
28.09.1880
Сын: Мухин Михаил Федоров
Отец ребёнка: Мухин Федор Фельдшерский Ученик Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухин Федор Мещанин Г. Ишима Федоров
Отец ребёнка: Мухин Федор Фельдшерский Ученик Иванов
Смерть
Неизвестно