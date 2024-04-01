Мухина (Бухонина) Варвара Адрианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухина (Бухонина) Варвара Адрианова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Бухонин Адриан Крест. Д. Красноярской

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1858

Муж: Мухин Федор Фельдшерский Ученик Иванов

М.25. Ж.17 Красноярской волости и села крест. дочь
Рождение ребёнка
28.10.1859

Сын: Мухин Павел Федорович

Отец ребёнка: Мухин Федор Фельдшерский Ученик Иванов

Рождение ребёнка
Около 1866

Дочь: Белова Екатерина Федорова

Отец ребёнка: Мухин Федор Фельдшерский Ученик Иванов

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Буторина Анна Федорова

Отец ребёнка: Мухин Федор Фельдшерский Ученик Иванов

Рождение ребёнка
08.05.1873

Сын: Мухин Иван Федоров

Отец ребёнка: Мухин Федор Фельдшерский Ученик Иванов

Рождение ребёнка
28.05.1874

Дочь: Феодосия Федорова

Отец ребёнка: Мухин Федор Фельдшерский Ученик Иванов

Рождение ребёнка
02.10.1875

Дочь: Устинья Федорова

Отец ребёнка: Мухин Федор Фельдшерский Ученик Иванов

Рождение ребёнка
03.05.1879

Сын: Мухин Тимофей Федоров

Отец ребёнка: Мухин Федор Фельдшерский Ученик Иванов

Рождение ребёнка
28.09.1880

Сын: Мухин Михаил Федоров

Отец ребёнка: Мухин Федор Фельдшерский Ученик Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухин Федор Мещанин Г. Ишима Федоров

Отец ребёнка: Мухин Федор Фельдшерский Ученик Иванов

Смерть
Неизвестно
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