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Мухина 1, Бородихина 2 (Шубина ?) Наталья Георгиевна

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Место рождения

Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Шубин Егор Казак Выс. Рявкинского Тихонов

Мать: Шубина (Белова) Варвара Яковлевна

Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
27.01.1899

Муж: Мухин Михаил Федоров

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 18 ж. 19
Рождение ребёнка
04.10.1900

Сын: Мухин Петр Федоров

Отец ребёнка: Мухин Михаил Федоров

Рождение ребёнка
18.06.1902

Сын: Мухин Иван Михайлов

Отец ребёнка: Мухин Михаил Федоров

Бракосочетание
28.01.1904

Муж: Бородихин Михаил Михайлович

Оба вторым браком м. 30, ж 24
Рождение ребёнка
10.?.1908

Сын: Бородихин Павел Михайлович

Отец ребёнка: Бородихин Михаил Михайлович

Родной брат отцу Василий и АФ Сорокина
Смерть
Неизвестно

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