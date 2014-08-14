Седова (Зайцева) Вера Петровна
Место рождения
Дата рождения18.08.1932
Дата смерти14.08.2014
ПолЖенский
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1932
Смена фамилии
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.03.1959
Сын: Седов Станислав Викторович
Отец ребёнка: Седов Виктор
Смерть
14.08.2014
Кинешма, Кинешма, Ивановская область