Седова (Зайцева) Вера Петровна 18.08.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСедова (Зайцева) Вера Петровна

Седова (Зайцева) Вера Петровна

avatar

Место рождения

Лух, Лухский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

18.08.1932

Дата смерти

14.08.2014

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1932

Отец: Зайцев Петр Александрович

Мать: Зайцева Ираида Алекссевна

Лух, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Смена фамилии
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.03.1959

Сын: Седов Станислав Викторович

Отец ребёнка: Седов Виктор

Смерть
14.08.2014
Кинешма, Кинешма, Ивановская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.