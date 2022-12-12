посёлок Лух, посёлок Лух, Лухский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Лух

Лухский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Города
17ЛУХ. Заштатный (1-го стана Юрьевецкого уезда).При р. Лухе.141653719451028Церквей православных 5. Начальиое народное училище. Почтовая станция. Базары раз в неделю. Ярмарка.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Лухский район
5298Лухпосёлок57°01'42°16'O-38-097

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Лухский муниципальный район, Лухское городское поселение
24615151051п Лухпоселок
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