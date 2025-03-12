Зайцева Ираида Алекссевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Зайцева Ираида Алекссевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

1925 г.р.
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Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексей

Мать: не указана

Смена фамилии
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Петр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Петр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Петр Александрович

Рождение ребёнка
17.03.1925

Сын: Зайцев Алексей Петрович

Отец ребёнка: Зайцев Петр Александрович

Мясниково, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
13.11.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Петр Александрович

Рождение ребёнка
18.08.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Петр Александрович

Лух, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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