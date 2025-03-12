Зайцева Ираида Алекссевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алексей
Мать: не указана
Смена фамилии
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.03.1925
Отец ребёнка: Зайцев Петр Александрович
Мясниково, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
13.11.1930
Рождение ребёнка
18.08.1932
Лух, Лухский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно