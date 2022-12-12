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Зайцев Григорий Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Зайцев Иван Дмитриев

Мать: Зайцева Екатерина Ефимова

Бракосочетание
09.01.1894

Жена: Зайцева Пелагея Данилова

Блохино, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ЦГА РМ Ф. 57 оп.9 Д.60 МК села Блохино 1889- 1896
Рождение ребёнка
15.05.1900

Дочь: Елена Григорьева

Мать ребёнка: Зайцева Пелагея Данилова

Блохино, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
21.09.1902

Дочь: Фекла Григорьева

Мать ребёнка: Зайцева Пелагея Данилова

Блохино, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
09.11.1906

Сын: Зайцев Федор Григорьевич

Мать ребёнка: Зайцева Пелагея Данилова

Военная служба
До 1906
Рождение ребёнка
18.03.1908

Сын: Зайцев Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Зайцева Пелагея Данилова

Блохино, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ЦГА РМ ф. 57 оп. 4 д. 864 МК села Блохино 1908
Смерть
Неизвестно
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