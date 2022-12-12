Зайцев Григорий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Зайцев Иван Дмитриев
Бракосочетание
09.01.1894
Жена: Зайцева Пелагея Данилова
ЦГА РМ Ф. 57 оп.9 Д.60 МК села Блохино 1889- 1896
Рождение ребёнка
15.05.1900
Дочь: Елена Григорьева
Мать ребёнка: Зайцева Пелагея Данилова
Рождение ребёнка
21.09.1902
Дочь: Фекла Григорьева
Мать ребёнка: Зайцева Пелагея Данилова
Рождение ребёнка
09.11.1906
Мать ребёнка: Зайцева Пелагея Данилова
Военная служба
До 1906
Рождение ребёнка
18.03.1908
Сын: Зайцев Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Зайцева Пелагея Данилова
ЦГА РМ ф. 57 оп. 4 д. 864 МК села Блохино 1908
Смерть
Неизвестно