Зайцев Иван Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти22.02.1878
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Зайцев Дмитрий
Рождение ребёнка
12.01.1855
Сын: Зайцев Павел Иванов
Мать ребёнка: Зайцева Екатерина Ефимова
ЦГА РМ ф. 57 оп. 9 д. 30 МК села Блохино 1876-1888
Рождение ребёнка
1865
Сын: Зайцев Яков Иванов
Мать ребёнка: Зайцева Екатерина Ефимова
ЦГА РМ ф. 57 оп. 9 д. 30 МК села Блохино 1876-1888
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Зайцева Екатерина Ефимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайцева Екатерина Ефимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.02.1878