Зайцев Иван Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев Иван Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

22.02.1878

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1855 г.р.
1865 г.р.
1874 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Зайцев Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1855

Сын: Зайцев Павел Иванов

Мать ребёнка: Зайцева Екатерина Ефимова

ЦГА РМ ф. 57 оп. 9 д. 30 МК села Блохино 1876-1888
Рождение ребёнка
1865

Сын: Зайцев Яков Иванов

Мать ребёнка: Зайцева Екатерина Ефимова

ЦГА РМ ф. 57 оп. 9 д. 30 МК села Блохино 1876-1888
Рождение ребёнка
1874

Сын: Зайцев Григорий Иванов

Мать ребёнка: Зайцева Екатерина Ефимова

Блохино, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайцева Екатерина Ефимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Екатерина Ефимова

Смерть
22.02.1878
Блохино, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
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