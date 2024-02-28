деревня Блохино, деревня Блохино, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Блохино

Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Сельскохозяйственная перепись с. Блохино Блохинской волости Саранского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4299.

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Саранский уезд
1464Блохино (Ивановское), с. вл.при руч. Пензятке.72081241244Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Саранский уезд, Блохинская волость
813. Влохино, село бывшее владельческое, при речке Пензятке, дворов 78, жителей 488, волостное правление (уездный город в 8 верстах), церковь православная, школа, торг 24 Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Лямбирский район
75751Блохинодеревня54°14'45°05'N-38-067

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Лямбирский муниципальный район, Берсеневское сельское поселение
89637425111д Блохинодеревня
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