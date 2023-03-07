Зайцева (Митрофанова) Пелагея Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцева (Митрофанова) Пелагея Данилова

Зайцева (Митрофанова) Пелагея Данилова

avatar

Место рождения

Блохино, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

29.09.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1877

Отец: Митрофанов Данила Федоров

Мать: Митрофанова Устинья Николаева

Блохино, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Крещение
29.09.1877
Блохино, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
09.01.1894

Муж: Зайцев Григорий Иванов

Блохино, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ЦГА РМ Ф. 57 оп.9 Д.60 МК села Блохино 1889- 1896
Рождение ребёнка
15.05.1900

Дочь: Елена Григорьева

Отец ребёнка: Зайцев Григорий Иванов

Блохино, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
21.09.1902

Дочь: Фекла Григорьева

Отец ребёнка: Зайцев Григорий Иванов

Блохино, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
09.11.1906

Сын: Зайцев Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Зайцев Григорий Иванов

Рождение ребёнка
18.03.1908

Сын: Зайцев Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Зайцев Григорий Иванов

Блохино, Лямбирский муниципальный район, Республика Мордовия
ЦГА РМ ф. 57 оп. 4 д. 864 МК села Блохино 1908
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close