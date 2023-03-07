Зайцева (Митрофанова) Пелагея Данилова
Место рождения
Дата рождения29.09.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1877
Крещение
29.09.1877
Бракосочетание
09.01.1894
ЦГА РМ Ф. 57 оп.9 Д.60 МК села Блохино 1889- 1896
Рождение ребёнка
15.05.1900
Дочь: Елена Григорьева
Отец ребёнка: Зайцев Григорий Иванов
Рождение ребёнка
21.09.1902
Дочь: Фекла Григорьева
Отец ребёнка: Зайцев Григорий Иванов
Рождение ребёнка
09.11.1906
Отец ребёнка: Зайцев Григорий Иванов
Рождение ребёнка
18.03.1908
Сын: Зайцев Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Зайцев Григорий Иванов
ЦГА РМ ф. 57 оп. 4 д. 864 МК села Блохино 1908
Смерть
Неизвестно