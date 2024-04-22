Сердюк (Лукьяненко) Елисавета Назаровна
Место рождения
Дата рождения06.09.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1859
Бракосочетание
10.02.1880
Рождение ребёнка
03.06.1881
Сын: Сердюк Дмитрий Лукич
Отец ребёнка: Сердюк Лука Михайлович
Рождение ребёнка
13.10.1884
Дочь: Сердюк Параскева Лукинична
Отец ребёнка: Сердюк Лука Михайлович
Рождение ребёнка
06.07.1887
Сын: Сердюк Фома Лукич
Отец ребёнка: Сердюк Лука Михайлович
Рождение ребёнка
05.05.1890
Дочь: Дзюба Ирина Лукинична
Отец ребёнка: Сердюк Лука Михайлович
Рождение ребёнка
30.06.1892
Сын: Сердюк Иван Лукич
Отец ребёнка: Сердюк Лука Михайлович
Рождение ребёнка
01.03.1897
Дочь: Сердюк Евдокия Лукинична
Отец ребёнка: Сердюк Лука Михайлович
Рождение ребёнка
18.08.1899
Сын: Сердюк Андрей Лукич
Отец ребёнка: Сердюк Лука Михайлович
Смерть
Неизвестно