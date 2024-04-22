Сердюк (Лукьяненко) Елисавета Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сердюк (Лукьяненко) Елисавета Назаровна

Место рождения

Переясловка, Чернігівська область

Дата рождения

06.09.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1859

Отец: Лукьяненко Назарий Иванович

Мать: Лукьяненко Мария Анисьевна

Переясловка, Чернігівська область
Бракосочетание
10.02.1880

Муж: Сердюк Лука Михайлович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.06.1881

Сын: Сердюк Дмитрий Лукич

Отец ребёнка: Сердюк Лука Михайлович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.10.1884

Дочь: Сердюк Параскева Лукинична

Отец ребёнка: Сердюк Лука Михайлович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.07.1887

Сын: Сердюк Фома Лукич

Отец ребёнка: Сердюк Лука Михайлович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.05.1890

Дочь: Дзюба Ирина Лукинична

Отец ребёнка: Сердюк Лука Михайлович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.06.1892

Сын: Сердюк Иван Лукич

Отец ребёнка: Сердюк Лука Михайлович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.03.1897

Дочь: Сердюк Евдокия Лукинична

Отец ребёнка: Сердюк Лука Михайлович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.08.1899

Сын: Сердюк Андрей Лукич

Отец ребёнка: Сердюк Лука Михайлович

Переясловка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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