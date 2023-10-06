Лукьяненко (Опанасенко) Мария Анисьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
19.10.1858
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.09.1859
Дочь: Сердюк Елисавета Назаровна
Отец ребёнка: Лукьяненко Назарий Иванович
Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.07.1861
Дочь: Грицина Мария Назаровна
Отец ребёнка: Лукьяненко Назарий Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.10.1864
Сын: Лукьяненко Дмитрий Назарович
Отец ребёнка: Лукьяненко Назарий Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.01.1869
Дочь: Феодора Назаровна
Отец ребёнка: Лукьяненко Назарий Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.05.1870
Сын: Лукьяненко Сидор Назарович
Отец ребёнка: Лукьяненко Назарий Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.07.1872
Дочь: Марина Назаровна
Отец ребёнка: Лукьяненко Назарий Иванович
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно