Грицина (Лукьяненко) Мария Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грицина (Лукьяненко) Мария Назаровна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

02.07.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1861

Отец: Лукьяненко Назарий Иванович

Мать: Лукьяненко Мария Анисьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
16.01.1885

Муж: Грицина Евтихий Емельянович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.07.1886

Сын: Грицина Моисей Евтихиевич

Отец ребёнка: Грицина Евтихий Емельянович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.07.1889

Дочь: Евдокия Евтихиевна

Отец ребёнка: Грицина Евтихий Емельянович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.02.1892

Дочь: Опанасенко Марина Евтихиевна

Отец ребёнка: Грицина Евтихий Емельянович

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.03.1895

Сын: Грицина Яков Евтихиевич

Отец ребёнка: Грицина Евтихий Емельянович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.04.1898

Дочь: Мария Евтихиевна

Отец ребёнка: Грицина Евтихий Емельянович

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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