Грицина (Лукьяненко) Мария Назаровна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения02.07.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1861
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
16.01.1885
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
27.07.1886
Сын: Грицина Моисей Евтихиевич
Отец ребёнка: Грицина Евтихий Емельянович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.07.1889
Дочь: Евдокия Евтихиевна
Отец ребёнка: Грицина Евтихий Емельянович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.02.1892
Дочь: Опанасенко Марина Евтихиевна
Отец ребёнка: Грицина Евтихий Емельянович
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
21.03.1895
Отец ребёнка: Грицина Евтихий Емельянович
Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.04.1898
Дочь: Мария Евтихиевна
Отец ребёнка: Грицина Евтихий Емельянович
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно