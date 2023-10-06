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Лукьяненко Назарий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.10.1858

Жена: Лукьяненко Мария Анисьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.09.1859

Дочь: Сердюк Елисавета Назаровна

Мать ребёнка: Лукьяненко Мария Анисьевна

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.07.1861

Дочь: Грицина Мария Назаровна

Мать ребёнка: Лукьяненко Мария Анисьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.10.1864

Сын: Лукьяненко Дмитрий Назарович

Мать ребёнка: Лукьяненко Мария Анисьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.01.1869

Дочь: Феодора Назаровна

Мать ребёнка: Лукьяненко Мария Анисьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.05.1870

Сын: Лукьяненко Сидор Назарович

Мать ребёнка: Лукьяненко Мария Анисьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.07.1872

Дочь: Марина Назаровна

Мать ребёнка: Лукьяненко Мария Анисьевна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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