Лукьяненко Назарий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
19.10.1858
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.09.1859
Дочь: Сердюк Елисавета Назаровна
Мать ребёнка: Лукьяненко Мария Анисьевна
Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.07.1861
Дочь: Грицина Мария Назаровна
Мать ребёнка: Лукьяненко Мария Анисьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
25.10.1864
Сын: Лукьяненко Дмитрий Назарович
Мать ребёнка: Лукьяненко Мария Анисьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.01.1869
Дочь: Феодора Назаровна
Мать ребёнка: Лукьяненко Мария Анисьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.05.1870
Сын: Лукьяненко Сидор Назарович
Мать ребёнка: Лукьяненко Мария Анисьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
17.07.1872
Дочь: Марина Назаровна
Мать ребёнка: Лукьяненко Мария Анисьевна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно