Сердю́к (Сердю́к) Евдокия Лукинична
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения01.03.1897
Дата смерти01.10.1897
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1897
Отец: Сердюк Лука Михайлович
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
01.10.1897
Черниговская губерния, Российская империя