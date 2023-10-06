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Сердюк Лука Михайлович

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

07.02.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1852

Отец: Сердюк Михаил Яковлевич

Мать: Сердю́к Ефимия Аввакумовна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
10.02.1880

Жена: Сердюк Елисавета Назаровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.06.1881

Сын: Сердюк Дмитрий Лукич

Мать ребёнка: Сердюк Елисавета Назаровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.10.1884

Дочь: Сердю́к Параскева Лукинична

Мать ребёнка: Сердюк Елисавета Назаровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.07.1887

Сын: Сердюк Фома Лукич

Мать ребёнка: Сердюк Елисавета Назаровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.05.1890

Дочь: Дзюба Ирина Лукинична

Мать ребёнка: Сердюк Елисавета Назаровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.06.1892

Сын: Сердюк Иван Лукич

Мать ребёнка: Сердюк Елисавета Назаровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.03.1897

Дочь: Сердю́к Евдокия Лукинична

Мать ребёнка: Сердюк Елисавета Назаровна

Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.08.1899

Сын: Сердюк Андрей Лукич

Мать ребёнка: Сердюк Елисавета Назаровна

Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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