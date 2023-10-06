Сердюк Лука Михайлович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения07.02.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1852
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
10.02.1880
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
03.06.1881
Сын: Сердюк Дмитрий Лукич
Мать ребёнка: Сердюк Елисавета Назаровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
13.10.1884
Дочь: Сердю́к Параскева Лукинична
Мать ребёнка: Сердюк Елисавета Назаровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
06.07.1887
Сын: Сердюк Фома Лукич
Мать ребёнка: Сердюк Елисавета Назаровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
05.05.1890
Дочь: Дзюба Ирина Лукинична
Мать ребёнка: Сердюк Елисавета Назаровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
30.06.1892
Сын: Сердюк Иван Лукич
Мать ребёнка: Сердюк Елисавета Назаровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
01.03.1897
Дочь: Сердю́к Евдокия Лукинична
Мать ребёнка: Сердюк Елисавета Назаровна
Черниговская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.08.1899
Сын: Сердюк Андрей Лукич
Мать ребёнка: Сердюк Елисавета Назаровна
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно