Сердюк Фома Лукич
Место рождения
Дата рождения06.07.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1887
Отец: Сердюк Лука Михайлович
Бракосочетание
03.02.1913
Рождение ребёнка
05.12.1913
Сын: Сердюк Николай Фомич
Мать ребёнка: Сердюк Ульяна Корнилиевна
Рождение ребёнка
27.05.1915
Дочь: Сердюк Феодосия Фоминична
Мать ребёнка: Сердюк Ульяна Корнилиевна
Смерть
Неизвестно