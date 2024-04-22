Сердюк Фома Лукич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСердюк Фома Лукич

Сердюк Фома Лукич

Место рождения

Переясловка, Чернігівська область

Дата рождения

06.07.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1887

Отец: Сердюк Лука Михайлович

Мать: Сердюк Елисавета Назаровна

Переясловка, Чернігівська область
Бракосочетание
03.02.1913

Жена: Сердюк Ульяна Корнилиевна

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.12.1913

Сын: Сердюк Николай Фомич

Мать ребёнка: Сердюк Ульяна Корнилиевна

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.05.1915

Дочь: Сердюк Феодосия Фоминична

Мать ребёнка: Сердюк Ульяна Корнилиевна

Переясловка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close