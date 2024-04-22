Сердюк (Зеленская) Ульяна Корнилиевна
Место рождения
Дата рождения13.08.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1886
Бракосочетание
03.02.1913
Муж: Сердюк Фома Лукич
Рождение ребёнка
05.12.1913
Сын: Сердюк Николай Фомич
Отец ребёнка: Сердюк Фома Лукич
Рождение ребёнка
27.05.1915
Дочь: Сердюк Феодосия Фоминична
Отец ребёнка: Сердюк Фома Лукич
Переясловка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно