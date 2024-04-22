Сердюк (Зеленская) Ульяна Корнилиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сердюк (Зеленская) Ульяна Корнилиевна

Место рождения

Черняховка, Чернігівська область

Дата рождения

13.08.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1886

Отец: Зеленский Корнилий Николаевич

Мать: Зеленская Феодосия Симоновна

Черняховка, Чернігівська область
Бракосочетание
03.02.1913

Муж: Сердюк Фома Лукич

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.12.1913

Сын: Сердюк Николай Фомич

Отец ребёнка: Сердюк Фома Лукич

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.05.1915

Дочь: Сердюк Феодосия Фоминична

Отец ребёнка: Сердюк Фома Лукич

Переясловка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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