Зеленский Корнилий Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857
Бракосочетание
09.02.1875
Рождение ребёнка
29.09.1876
Дочь: Зеленская Афанасия Корнильевна
Мать ребёнка: Зеленская Феодосия Симоновна
Рождение ребёнка
30.10.1878
Сын: Зеленский Иван Корнильевич
Мать ребёнка: Зеленская Феодосия Симоновна
Рождение ребёнка
02.07.1881
Дочь: Зеленская Марфа Корнильевна
Мать ребёнка: Зеленская Феодосия Симоновна
Рождение ребёнка
13.08.1886
Дочь: Сердюк Ульяна Корнилиевна
Мать ребёнка: Зеленская Феодосия Симоновна
Рождение ребёнка
07.01.1890
Дочь: Зеленская Домникия Корнильевна
Мать ребёнка: Зеленская Феодосия Симоновна
Рождение ребёнка
24.01.1893
Дочь: Зеленская Ксения Корнильевна
Мать ребёнка: Зеленская Феодосия Симоновна
Рождение ребёнка
28.11.1895
Дочь: Зеленская Варвара Корнильевна
Мать ребёнка: Зеленская Феодосия Симоновна
Смерть
Неизвестно