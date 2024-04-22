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Зеленский Корнилий Николаевич

Место рождения

Черняховка, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Черняховка, Чернігівська область
Бракосочетание
09.02.1875

Жена: Зеленская Феодосия Симоновна

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.09.1876

Дочь: Зеленская Афанасия Корнильевна

Мать ребёнка: Зеленская Феодосия Симоновна

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
30.10.1878

Сын: Зеленский Иван Корнильевич

Мать ребёнка: Зеленская Феодосия Симоновна

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.07.1881

Дочь: Зеленская Марфа Корнильевна

Мать ребёнка: Зеленская Феодосия Симоновна

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
13.08.1886

Дочь: Сердюк Ульяна Корнилиевна

Мать ребёнка: Зеленская Феодосия Симоновна

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.01.1890

Дочь: Зеленская Домникия Корнильевна

Мать ребёнка: Зеленская Феодосия Симоновна

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.01.1893

Дочь: Зеленская Ксения Корнильевна

Мать ребёнка: Зеленская Феодосия Симоновна

Черняховка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.11.1895

Дочь: Зеленская Варвара Корнильевна

Мать ребёнка: Зеленская Феодосия Симоновна

Черняховка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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