Смирных Нил Павлович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Смирных Христина Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Домника Ниловна
Мать ребёнка: Смирных Христина Ивановна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Агриппина Ниловна
Мать ребёнка: Смирных Христина Ивановна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Смирных Христина Ивановна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Смирных Иван Нилович
Мать ребёнка: Смирных Христина Ивановна
Рождение ребёнка
?.01.1858
Дочь: Агафия Ниловна
Мать ребёнка: Смирных Христина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно