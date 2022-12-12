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Смирных Нил Павлович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Смирных Павел Иванович

Мать: Смирных Параскева Евдокимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1841

Сын: Смирных Кирилл Нилович

Мать ребёнка: Смирных Христина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Домника Ниловна

Мать ребёнка: Смирных Христина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Агриппина Ниловна

Мать ребёнка: Смирных Христина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1853

Сын: Смирных Николай Нилович

Мать ребёнка: Смирных Христина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Сын: Смирных Иван Нилович

Мать ребёнка: Смирных Христина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.01.1858

Дочь: Агафия Ниловна

Мать ребёнка: Смирных Христина Ивановна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирных Христина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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