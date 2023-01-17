Смирных Параскева Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирных Параскева Евдокимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Смирных Иван Павлович

Отец ребёнка: Смирных Павел Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Сын: Смирных Нил Павлович

Отец ребёнка: Смирных Павел Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Сын: Смирных Иосиф Павлович

Отец ребёнка: Смирных Павел Иванович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирных Павел Иванович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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