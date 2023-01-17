Смирных Параскева Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Смирных Павел Иванович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Смирных Нил Павлович
Отец ребёнка: Смирных Павел Иванович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Смирных Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно