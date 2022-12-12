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Смирных Иван Павлович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Смирных Павел Иванович

Мать: Смирных Параскева Евдокимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Сын: Смирных Федор Иванович

Мать ребёнка: Смирных Пелагия Моисеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1837

Сын: Смирных Василий Иванович

Мать ребёнка: Смирных Пелагия Моисеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1845

Сын: Смирных Авраам Иванович

Мать ребёнка: Смирных Пелагия Моисеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Смирных Пелагия Моисеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1850

Сын: Смирных Николай Иванович

Мать ребёнка: Смирных Пелагия Моисеевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирных Пелагия Моисеевна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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