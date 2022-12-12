Смирных Иван Павлович
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Смирных Пелагия Моисеевна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Смирных Пелагия Моисеевна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Смирных Пелагия Моисеевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Смирных Пелагия Моисеевна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Смирных Пелагия Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно