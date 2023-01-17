Смирных Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Смирнов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Смирных Параскева Евдокимовна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Смирных Нил Павлович
Мать ребёнка: Смирных Параскева Евдокимовна
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Смирных Параскева Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно