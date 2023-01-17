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Смирных Павел Иванович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Смирнов Иван Васильевич

Мать: Смирнова Варвара Сысоевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1813

Сын: Смирных Иван Павлович

Мать ребёнка: Смирных Параскева Евдокимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Сын: Смирных Нил Павлович

Мать ребёнка: Смирных Параскева Евдокимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Сын: Смирных Иосиф Павлович

Мать ребёнка: Смирных Параскева Евдокимовна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирных Параскева Евдокимовна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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