Смирных Христина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Смирных Нил Павлович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Домника Ниловна
Отец ребёнка: Смирных Нил Павлович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Агриппина Ниловна
Отец ребёнка: Смирных Нил Павлович
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Смирных Нил Павлович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Смирных Иван Нилович
Отец ребёнка: Смирных Нил Павлович
Рождение ребёнка
?.01.1858
Дочь: Агафия Ниловна
Отец ребёнка: Смирных Нил Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смирных Нил Павлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно