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Кудрявцев Григорий Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Кудрявцев Стефан Исидорович (Сидорович)

Мать: Анна Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Кудрявцев Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Кудрявцев Георгий Григорьевич

Мать ребёнка: Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Кудрявцев Фёдор Григорьевич

Мать ребёнка: Дарья Васильевна

Рождение ребёнка
1790

Сын: Кудрявцев Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Дарья Васильевна

Смерть
Неизвестно

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