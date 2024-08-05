Кудрявцев Григорий Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1777
Сын: Кудрявцев Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Кудрявцев Георгий Григорьевич
Мать ребёнка: Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Кудрявцев Фёдор Григорьевич
Мать ребёнка: Дарья Васильевна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Кудрявцев Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Дарья Васильевна
Смерть
Неизвестно